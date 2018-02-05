التحكم المروري: 18 جريحا في 9 حوادث سير في ال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2018 - 10:25
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الجيش السوري وحلفاؤه يصدون هجوماً للجماعات المسلّحة على محور تل سلطان بريف إدلب الجنوبي الشرقي
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اليمن: القوة الصاروخية تقصف قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير بصاروخ باليستي قصير المدى وتصيب هدفها بدقة
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إعادة انتخاب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس لولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 55.99 % من الأصوات
روسيا: مقتل شخص وإصابة 5 جراء عاصفة ثلجية عنيفة تضرب العاصمة موسكو وسط توقعات باستمرار تدهور حالة الطقس
التحكم المروري: 18 جريحا في 9 حوادث سير في ال 24 ساعة الماضية
منذ 27 mins
5 February، 2018
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