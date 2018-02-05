صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

الآتي:

“تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي مهمة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات ليلا نهارا، والتي سجلت في خلال أسبوع اعتبارا من 29/01/2018 لغاية صباح 05/02/2018، تنظيم 7743 مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأن بغية الحد من الحوادث.

وتدعو المفرزة الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية