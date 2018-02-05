قال خبراء في الصحة إن خطر مناشف المطبخ كبير جدا على الإنسان كونها بؤرة لتجمّع أنواع خطيرة من البكتيريا.

وأجرى علماء من جامعة أريزونا الأميركية دراسة على 82 منشفة مطبخ (لليدين والأطباق والأسطح)، مأخوذة من منازل عائلات مختلفة في خمسة مدن أمريكية وكندية، ووجدوا في 89 في المائة منهم مجموعة من البكتيريا الخطرة على الصحة منها 25.6 في المائة بكتيريا عصويّة.

ونقلت “نوفوستي” عن تشارلز غيربا أحد المشاركين في الدراسة قوله: “لا يغسل الكثير من الناس أيديهم بشكل جيد، وعندما يمسحونها بالمنشفة تعلق عليها البكتيريا، وبعد يومين تقريبا تصبح مليئة بالـبكتيريا العصوية الخطرة”.

وينصح الباحثون بغسل مناشف المطبخ يوميا لأن تركها لفترات طويلة دون تنظيف يضاعف من كميات هذه البكتيريا التي تنتمي لعائلة العصويات المعوية، والتي تسبب أمراض متعددة خطيرة، بحسب موقع “ريجيم” الصحي.

ومن النصائح الجوهرية في المطبخ أيضا، استبدال إسفنجة غسيل الصحون باستمرار والتخلص منها خارج البيت، فضلا عن وضع “الليفة” وهي رطبة داخل الميكرويف لمدة دقيقتين بشكل يومي.

ويوصي الخبراء بغلي “الليفة” في الماء لمدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق بشكل شبه يومي، فضلا عن تخصيص أكثر من إسفنجة، إذ لا ينبغي استخدام واحدة في تنظيف الأواني والأطباق والأرض والرفوف. ولأن اللحوم النيئة تحوي عددا كبيرا من الجراثيم والبكتيريا، يُنصح بعدم استخدام لوح تقطيع اللحوم في تقطيع الخضروات والفواكه، كما يتوجب تنظيف اللوح بسائل مناسب للقضاء على ما فيه من جراثيم.

فضلا عن ذلك، يجدر بمن يديرون المطابخ أن يحرصوا على تنظيف مصارف المياه وغسل مناشف الصحون وتنظيف الثلاجة من الداخل وتنظيف جميع السطوح التي توضع عليها الأطعمة في المطبخ.

المصدر: سكاي نيوز