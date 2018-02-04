لقاء للحزب الشيوعي اللبناني حول الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2018 - 22:20
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لقاء للحزب الشيوعي اللبناني حول الانتخابات
منذ 1 ساعة
4 February، 2018
تقارير مصورة
في بيروت لقاء ينظمه الحزب الشيوعي اللبناني يتناول الانتخابات النيابية.
المصدر:
قناة المنار
الحزب الشيوعي
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