أبرز التطورات على الساحة السورية:التاريخ: 04 _ 02 _ 2018

دمشق وريفها:

– سقط َعددٌ من القذائف الصاروخية ليلة أمس، على حي الأمين بمدينة دمشق وحي الروضة بمدينة جرمانا في ريف دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

درعا وريفها:

– قُتلَ شخصان اثنان جراء اشتباكاتٍ اندلعت بينهما وبين مسلحين تابعين لـ “فرقة الحق – الجيش الحر” في مدينة طفس بريف درعا الشمالي، وذلك بعد محاولة الشخصين اقتحام مقرٍ تابع لأحد المسؤولين في “الفرقة” المدعو “أبو حسن بردان”.

فيما رجحت ذات التنسيقيات أنَّ الشخصين المقتولين ينتميان للمجموعات المرتبطة بداعش المنتشرة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

الرقة وريفها:

– دارت اشتباكات بين “قسد” والعدوان التركي في قرية “سوسك” غربي مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، بالتزامن مع قصف العدوان التركي القرية ومحيطها بالأسلحة الثقيلة.

إدلب وريفها:

– تناقلت تنسيقيات المسلحين بياناً لمسؤول “هيئة تحرير الشام” في مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي، المدعو “أبو دجانة بنش”، يُعلن من خلاله انشقاقه عن “الهيئة” بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة من تظاهرات وإطلاق نار.

– عُثِرَ على جثتي مسلحين اثنين على طريق اوتستراد باب الهوى بين بلدة حزانو وقرية باتبو في ريف إدلب الشمالي.

حلب وريفها:

– قصف العدوان التركي قُرى “عرب ويران، ديكمداش وتل بافلونة” التابعة لبلدة شران شمال شرق مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، كما دارت اشتباكاتٌ بين “قسد” والعدوان التركي قرب قرية “عين ويران” التابعة لبلدة شران.

– استهدفت “الوحدات الكردية” بالقذائف المدفعية قرية كلجبرين الخاضعة لسيطرة “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي.

– دارت اشتباكات يوم أمس في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين مسلحين تابعين لفصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” ومسلحي عشيرة الشعيطات النازحين من دير الزور، دون معرفة الأسباب.

المصدر: غرفة عمليات حلفاء سوريا