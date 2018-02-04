صادرت دورية الطوارئ في شرطة بلدية طرابلس لحوما غير مختومة وسطرت محاضر ضبط بحق ملحمتين في ابي سمراء، بعد تلقيها أوامر بوجوب تقديم المؤازرة الفورية لمراقبي الصحة في اتحاد بلديات الفيحاء خلال عملية كشف ميداني من قبلهم على بائعي اللحوم والملاحم في منطقة أبي سمراء، وتم تنظيم محضري ضبط بمخالفة عدم دمغ اللحوم من المسلخ البلدي في اتحاد بلديات الفيحاء، تحت الرقم 11738 و 11739، كما تمت مصادرة اللحوم واتلاف كمية اخرى من اللحوم الفاسدة، باشراف مباشر من رئيس الاتحاد رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين.

المصدر: الوكالة الوطنية