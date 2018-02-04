استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا وفدا من حركة الانتفاضة الفلسطينية برئاسة حسن زيدان، حيث تشاور المجتمعون في آخر المستجدات الفلسطينية والعربية والاسلامية، وأكدوا “حتمية انتصار خيار المقاومة في الأمة وهزيمة الكيان الصهيوني وكل المشاريع والمخططات المشبوهة التي ترعاها الإدارة الأمريكية في المنطقة”.

كما، قدم مع وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة التعازي بحسن رعد والد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد.

كذلك، أجرى اتصالا برئيس نادي الحرية محمد عسيلي مطمئنا على صحته بعد ابلاله من الوعكة الصحية التي المت به، مؤكدا دعمه للنشاطات الرياضية الفاعلة.

وتابع ايضا موضوع الإجراءات الأمنية المشددة على مداخل المخيمات وبخاصة مخيم المية ومية، مستفهما عن الأسباب ومحاولا التخفيف من الإجراءات لتيسير أمور المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية