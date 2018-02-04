زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي ضم عضو الساحة للحركة أبو سامر موسى، مسؤول العلاقات الخارجية في صور محمد عبد العال، مسؤول الامن الوطني الفلسطيني في صور العميد توفيق عبدلله في مكتبه في مخيم الرشيدية، أمين سر إقليم لبنان لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني تامر عزيز ابو العبد في مكتبه.

وبحث الجانبان الاوضاع السياسية “التي تمر بها القضية الفلسطينية وقضية الاونروا عقب القرارات الاخيرة التي اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخصوص القدس ونقل السفارة الامريكية اليها”، مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بالقدس عاصمة ابدية لفلسطين رافضين كل القرارات الامريكية.

كما، تناول الجانبان “الاستهداف الخطير لوكالة الأونروا في إطار مخطط يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة”، وأكدوا “ضرورة الابقاء على الوعي والجهوزية لإحباط المخططات الصهيوأمريكية”.

المصدر: الوكالة الوطنية