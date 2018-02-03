الحديدة: طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 3 غارات على المعهد المهني في مديرية اللحية

عسير: قصف مدفعي على تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب وفي رقابة الهنجر