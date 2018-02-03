جيزان: قنص جندي سعودي في قرية حامضة الجنوبية
جيزان: استهداف تجمعات للجنود السعوديين في قرية المعنق وفي الغاوية بقذائف المدفعية
الحديدة: طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن 3 غارات على المعهد المهني في مديرية اللحية
عسير: قصف مدفعي على تجمعات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب وفي رقابة الهنجر
تعز: تدمير مدرعة لمنافقي العدوان غرب معسكر خالد بمديرية موزع
تعز: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات لمنافقي العدوان في الصلو وسقوط قتلى بصفوفهم
جيزان: قنص جندي سعودي في قرية قوى
جيزان: قنص جنديين سعوديين في قرية قوى وموقع الفريضة
المصدر: المسيرة