أمت وفود شعبية ورسمية النادي الحسيني لبلدة جباع، معزية بوفاة والد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد. ومن بين المعزين اليوم على التوالي: رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو على رأس وفد من “الحزب القومي السوري الاجتماعي”، وزير المالية علي حسن خليل، النواب: أسعد حردان، زياد اسود، اميل رحمة، ياسين جابر، عبد اللطيف الزين وعلي بزي، وفد من هيئة دعم المقاومة الاسلامية، وفد من المقاومة الاسلامية، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري اسامة سعد، النائب ايوب حميد، النائب ابراهيم كنعان، السيد علي فضل الله على رأس وفد من جمعية المبرات، العميد علي احمد من الامن العام، وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، اللواء علي الحاج وعائلته، رئيس امن السفارات العميد وليد جوهر، امام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق، وفد من الهيئة الصحية الاسلامية وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وقضائية ونقابية وجمعيات ورؤساء بلديات ومخاتير.

وفي الختام تلي مجلس حسيني عن روح الفقيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام