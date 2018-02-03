أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب من طراز “سو 25” ومقتل الطيار أثناء مواجهة مع الإرهابيين.

وجاء في بيان نشرته الوزارة، “تحطمت الطائرة الروسية “سو-25″ عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

وأشار البيان إلى أنَّ الطيار استطاع أن يقفز من الطائرة قبل تحطمها، وذلك في إحدى المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي مضيفاً أنَّ “الطيار قد لاقى حتفه أثناء مواجهة مع الإرهابيين”.

وأضاف البيان أنه “حسب المعلومات الأولية أنه تمّ إسقاط الطائرة بصاروخ محمول على الكتف مضاد للطائرات”.

المصدر: سبوتنيك