أنباء عن انسحاب قوات الاحتلال من بلدة برقين في الضفة الغربية بعد فشلها في العثور على المقاوم المطارد أحمد جرار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2018 - 22:20
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انسحاب قوات الاحتلال من بلدة برقين شرقي جنين بالضفة الغربية بعد فشلها في العثور على المقاوم المطارد أحمد جرار
جنود العدو اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع على اهالي بلدة برقين بعد تنفيذ عملية دهم في البلدة
استشهاد الشاب احمد ابو عبيد متأثرا باصابته خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقين شرقي جنين
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قوات العدو تحتجز طفلا ووالده في البلدة القديمة بالخليل بعد اقتحامها المنطقة واعتداءها على الفلسطينيين
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أنباء عن انسحاب قوات الاحتلال من بلدة برقين في الضفة الغربية بعد فشلها في العثور على المقاوم المطارد أحمد جرار
منذ 2 ساعة
3 February، 2018
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