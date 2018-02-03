كم من مرة زاد غضبك إلى درجة أنك تلفظت بألفاظ جارحة وأغضبت من حولك؟ بالتأكيد لا يوجد أحد لم يمر بمثل تلك اللحظات، التي لا يستطيع أن يسيطر فيها على غضبه.

الخبراء النفسيون ينصحون بعدة ممارسات لكبح جماح ثورات الغضب والسيطرة عليه، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي قد تفي بالغرض، بحسب ما ورد في موقع “بولدسكاي” المعني بالشؤون الصحية.

1) الموز: الموز يحتوي على الدوبامين الذي يحسن من المزاج، كما أنه غني بفيتامينات “A” و”B” و”C” و”B6″، والتي تعزز من صحة الجهاز العصبي. كما يحتوي الموز على المغنيسيوم الذي يرتبط بالمزاج الجيد.

2) الشوكولاتة الداكنة: عند تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة، فإن ذلك سيحفز المخ على إفراز الإندورفين المسكن للألم ويعزز من مستويات السيروتونين المعروف بهرمون السعادة، كما أنها تخفف من مستويات التوتر.

3) الجوز: يحتوي الجوز على أحماض “أوميغا-3” وفيتامين “E” وميلاتونين ومضادات الأكسدة، وكلها عناصر مفيدة للمخ، إضافة إلى التريبتوفان وفيتامين “B6” اللذين يساعدان في تحسين المزاج والسيطرة على الغضب.

4) القهوة: تحتوي القهوة على مجموعة من الناقلات العصبية المرتبطة بتحسين المزاج وتهدئة التوتر. فشرب فنجان من القهوة كفيل بتهدئة غضبك.

5) الدجاج: يحتوي الدجاج على مصدر من الأمينو أسيد يسمى “تريبتوفان” والذي يلعب دوراً هاماً في تحسين المزاج. كما يحتوي الدجاج على نوع آخر من الأمينو أسيد يسمى “تيروسين” والذي يخفف من أعراض الاكتئاب. لذا فإذا شعرت بالغضب، فلتتناول الدجاج.

6) البذر: يحتوي البذر على فيتامين “E” و”B” وزنك، وجميعها تساعد في تخفيف الغضب. كما أن البذر يحسن من عمل خلايا المخ ويعدل المزاج.

7) شاي الكاموميل: تناول فنجان من شاي الكاموميل يساعد على تهدئة الجهاز العصبي بشكل عام، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تقوم بدور المهدئات. فلتحرص على تناول شاي الكاموميل يومياً للتهدئة من غضبك.

8) البطاطس المطبوخة: البطاطس غنية بالكربوهيدرات وفيتامين “B”، وهما يلعبان دوراً أساسياً في تخفيض ضغط الدم والتخفيف من أعراض التوتر. فالبطاطس المطبوخة مفيدة جدا للسيطرة على غضبك كما أنها مفيدة للصحة العقلية بشكل عام.

9) الكرفس: إضافة إلى طعمه ونكهته اللذيذة، فإن الكرفس يحسن المزاج بشكل عام وينقي الذهن ويساعد في التخلص من الغضب. فيمكنك إما أن تتناوله بشكله الخام بإضافته إلى طبق السلطة، أو أن تضيفه إلى الأطباق المطهوة.

10) حساء السبانخ: السبانخ غنية بالسيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين مزاجك وإكسابك الشعور بالهدوء. فحينما تشعر أنك على وشك الانفجار من الغضب، فلتلجأ إلى صحن من حساء السبانخ، فهي الشافية من نوبات الغضب.

المصدر: د ب أ