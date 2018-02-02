عقد لقاء لرؤساء البلديات والاتحادات البلدية والهيئات الاختيارية في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، تأكيدا على الوحدة الوطنية وتضامنا مع المؤسسات الدستورية، بدعوة مشتركة من مدير العمل البلدي لحزب الله في البقاع حسين النمر، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في البقاع عباس مرتضى.

نائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة رأى أن “النقد البناء، وحرية الرأي والعبير، ميزة يتفرد بها لبنان في محيطه العربي، ولكن هذه الحرية يجب أن تكون مسؤولة، وتصبح مرفوضة حينما تتخطى الخطوط الحمراء وتسمح بالتعرض لرموز وهامات وطنية لها تاريخها النضالي ومكانتها المرموقة في الحياة السياسيز لبنانيا وعربيا ودوليا”.

وألقى رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس كلمة البلديات والاتحادات البلدية في محافظة بعلبك الهرمل، فقال: “إن مسيرة بناء الأوطان وحمايتها، والذود عن أرضها وأبنائها، لا تكتمل إلا بوجود القادة الفعليين الذين يبرزون لتحمل مسؤولية البناء هذه، مع ما تستوجبه من الشجاعة والتضحية والعطاء”.

أضاف: “بعد كل الذي جرى في الأيام القليلة الماضية، كلنا ثقة بحكمة الرئيس نبيه بري وترفعه، وقناعتنا راسخة بحكمة فخامة رئيس الجمهورية وإدراكه لدقة الوضع وحساسيته، وبأنه لا يرضى إطلاقا بأن يصدر عن أي مسؤول في تياره السياسي أي كلام مسيء لأي من اللبنانيين، وكذلك الأمر نتطلع إلى جهود كل المسؤولين الوطنيين المخلصين، حفاظا على حدة الصف اللبناني أمام التهديدات الإسرائيلية المتجددة، وأهدافها الثابتة لتفجير الفتن بكل أشكالها بين اللبنانيين، وضرب النموذج اللبناني التعددي الذي يواجه عنصرية الكيان الصهيوني”.

بدوره رئيس رابطة مخاتير شرقي بعلبك المختار وهبي الموسوي تحدث باسم روابط المخاتير والمجالس الاختيارية، فقال: “نحيي القامة الوطنية دولة الرئيس نبيه بري، الحريص على استقرار وأمن بلد التعايش والمقاومة والوحدة الوطنية، ونرفض وندين التطاول على رموز هذا البلد، وخاصة الرئيس بري الذي يشكل دعامة وطنية كبرى وصمام أمان لهذا البلد”. ونبه من “مخاطر تحريك الوتر الطائفي والمذهبي، واللعب بمصير السلم الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام