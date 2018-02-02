إذا كنت تعمل في مكتب وتريد أن تخسر بعض الوزن، فعليك بالعمل واقفا. هذا ما كشفته دراسة جديدة نشرت في المجلة الأوروبية لطب القلب الوقائي. والسبب في ذلك هو أن الوقوف يحرق 0.15 سعرة حرارية في الدقيقة الواحدة.

وطبقا للدراسة التي أجراها أطباء قلب أميركيون، فإن الشخص الذي يبلغ وزنه 65 كيلوغراما ويعمل واقفا بدلا من الجلوس لمدة ست ساعات يوميا سيخسر 2.5 كيلوغرام في السنة شريطة احتفاظه بالقدر نفسه من السعرات الحرارية التي يستهلكها.

وقال كبير الباحثين الذين أعدوا الدراسة فرانسيسكو لوبيز خيمينيز، إن “الوقوف في العمل لا يحرق فقط المزيد من السعرات الحرارية، بل إن النشاط العضلي الإضافي يخفض معدلات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري، وبالتالي فإن فوائد الوقوف يمكن أن تتجاوز السيطرة على الوزن”.

وفي ألمانيا، أوصى خبراء تغذية ومتخصصون في علاج آلام الظهر بضرورة أن تتخلل فترات الجلوس على المكاتب لمدة طويلة الوقوف على القدمين، رغم أنهم قالوا إن خيار الوقوف “ليس حلا صحيا على المدى الطويل”، حيث أشاروا إلى أنه على النقيض يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي.

المصدر: د ب أ