صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام أحد الأشخاص المجهولين بخطف المواطن أ. ظ. (مواليد عام 1999).

بتاريخ 31/1/2018، ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من الشعبة المذكورة من تحرير المخطوف وتوقيف الخاطف في بلدة جب جنين البقاعية، ويدعى:

ع. ح. ( مواليد عام 1991، سوري) بالتحقيق معه، اعترف بخطف (أ. ظ) المذكور لوجود خلافات مادية بينه وبين شقيق الأخير.

أودع الموقوف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية