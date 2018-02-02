صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام أحد الأشخاص المجهولين بخطف المواطن أ. ظ. (مواليد عام 1999).
بتاريخ 31/1/2018، ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من الشعبة المذكورة من تحرير المخطوف وتوقيف الخاطف في بلدة جب جنين البقاعية، ويدعى:
ع. ح. ( مواليد عام 1991، سوري) بالتحقيق معه، اعترف بخطف (أ. ظ) المذكور لوجود خلافات مادية بينه وبين شقيق الأخير.
أودع الموقوف القضاء المختص.
المصدر: الوكالة الوطنية