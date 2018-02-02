الذكاء لا يعني التفوق الدراسي والنجاح في الحياة العملية واكتساب سمات يفتقدها الآخرون، ولكنه حسب دراسات علمية ينطبق على مواصفات لن تخطر على بالك!

تحقيق علامات دراسية جيدة والالتحاق بأفضل الجامعات لا يجعل منك تلقائيا شخصاً ذكياً. وكذلك الحصول على وظيفة جيدة ومتميزة لا يعني بالضرورة أيضاً أنك إنسان عبقري. لكن الذكاء، حسب دراسة نشرها موقع “بيزنس إينسايدر” تحدده سمات مثيرة للدهشة وصفات لا ننتبه لها في مجتمعنا.

موقع “ميركور” الألماني نشر مواصفات خمس تختلف تماماً عما اعتدنا سماعه عن الأشخاص الذين يتميزون بذكاء وعبقرية:

1. أظهرت دراسة إسبانية أن أولئك الذين يحبون البقاء مستيقظين كثيراً ويذهبون متأخرين إلى النوم يحصلون على علامات أفضل في اختبارات الذكاء. يذكر أن الباحثين اعتمدوا في تجربتهم على دراسة حالة 1000 مراهق شاركوا في هذا البحث العلمي.

2. توصل باحثون نرويجيون إلى أن الطفل الأكبر سناً بين إخوانه يكون معدل ذكائه أعلى. شارك في هذا البحث 250 ألف شاب.

3. الأشخاص الذين يحدثون أنفسهم ليسوا مجانين. فقد أظهرت دراسة من جامعة “بانغور” البريطانية أن هؤلاء الأشخاص يتميزون بعبقرية تفوق المتوسط.

4. الموسيقيون أيضاً يتمتعون بمعدل ذكاء يفوق المتوسط، حيث يمكنهم تعلم اللغات بسرعة ولهم ذاكرة أفضل من الأشخاص الذين لا يعزفون على أي آلة موسيقية، حسب ما ذكره الموقع العلمي “بسيش سنترال”.

5. أمر مناف لجميع التخمينات يبدو غريبا فعلاً: الكسول هو في الواقع إنسان ​​ذكي، وهذا ما أثبته علماء من جامعة “Gulf Coast” بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: dw.com