أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي مستورا، “سيجري مشاورات واسعة” مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي: “تحدث دي ميستورا عن هذه المسألة قبل بضعة أيام، وبطبيعة الحال، سيعمل الآن على نتائج مؤتمر سوتشي، وسيجري مشاورات مكثفة مع الأطراف السورية الأخرى لضمان تمثيل متوازن في اللجنة الدستورية” . وأشار المتحدث إلى أن مؤتمر سوتشي يدعم عملية جنيف.

يذكر أن مدينة “سوتشي” الساحلية الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار “السلام للشعب السوري” بحضور أكثر من 1500 مشارك.

واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية، وأعلن وزرير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية.

بدوره أعلن دي ميستورا ، أن هيئة المفاوضات الموحدة للمعارضة السورية على الرغم من رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، سوف تكون ممثلة في لجنة مناقشة الدستور السوري.

المصدر: سبوتنيك