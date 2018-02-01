ابدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس ارتياحه الى توضيحات انقرة بعدما حذر من “اجتياح” تركي لشمال سوريا حيث تواصل تركيا عمليتها العسكرية ضد مقاتلي وحدات الحماية الكردية. وقال ماكرون للصحافيين في اليوم الثاني من زيارته لتونس “الاحظ ان رد فعل وزارة الخارجية التركية يعني على الارجح ان الامر يتعلق فقط بتأمين حدودها وان تركيا لا تعتزم التقدم ابعد من المواقع التي تحتلها اليوم او البقاء في شكل دائم في المنطقة”، واضاف “انا مطمئن”.

واستهجن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في وقت سابق الخميس التحذير الذي وجهه الرئيس الفرنسي بخصوص الهجوم التركي في شمال سوريا مؤكدا ان فرنسا “لا يمكنها اعطاء دروس” لتركيا.

واطلقت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين بشمال سوريا لطرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة “ارهابية” لكنها متحالفة مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الفرنسي حذر في مقابلة صحافية تركيا من اي محاولة “لاجتياح” سوريا. وصرح ماكرون في تصريحات ضمن مقال نشرته صحيفة “لوفيغارو”على موقعها الالكتروني الاربعاء “اذا اتضح ان هذه العملية ستتخذ منحى آخر بخلاف التصدي لتهديد ارهابي محتمل على الحدود التركية، وتبين انها اجتياح عندها ستكون لدينا مشكلة فعلية معها”. واوضح ماكرون الخميس انه سيتصل مجددا بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان “خلال الايام المقبلة”.

المصدر: سبوتنيك