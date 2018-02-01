مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجنود السعوديين في موقع السديس في نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2018 - 21:35
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس النواب نبيه بري
الرئيس عون للرئيس بري: التحديات الماثلة أمامنا تتطلب طي صفحة ما جرى مؤخراً والعمل لمصلحة لبنان
اتفاق بين الرئيسين عون وبري على عقد اجتماع بينهما يوم الثلاثاء المقبل لبحث التهديدات الإسرائيلية والأوضاع العامة
المكتب الإعلامي للرئيس بري: اتفاق خلال الاتصال بين الرئيسين عون وبري على وقف الحملات الإعلامية
الرئيس الحريري بعد لقاء الرئيس عون: اتفقنا على خطوات في ما خص البلوك رقم 9 والأجواء بين الرئيسين عون وبري ستكون إيجابية
الرئيس الحريري: كرامة الرئيس بري هي من كرامتي ومن كرامة فخامة الرئيس ومن كرامة الشعب اللبناني أيضاً
حاكم مصرف لبنان: استمرار العمل في قروض المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها دون زيادة فوائدها
نقابة المعلمين بالمدارس الخاصة: الإضراب في 5 و6 و7 شباط مستمر وندعو لعدم التوقيع على أي بيان رسمي لا يتضمن كامل الحقوق
الحكومة السورية عن العملية العسكرية التركية: وجود أي قوات أجنبية على أراضينا دون موافقتنا هو عدوان واحتلال
الخارجية السورية: مؤتمر سوتشي أثبت أن العملية السياسية تبدأ وتستمر بقيادة سورية من دون أي تدخلات خارجية
وزير الخارجية التركي: لا يمكن لفرنسا إعطاء دروس لتركيا في ما يتعلق بالعملية العسكرية الجارية في عفرين
قوات "قسد" المدعومة من واشنطن تتهم الجيش التركي باستخدام أسلحة محرمة دولياً في عفرين منها قنابل عنقودية والنابالم
الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون 9 قرى جديدة في ريفي إدلب وحماة ويوسعون نطاق سيطرتهم في ريف حلب الجنوبي
سانا: 7 شهداء و13 جريحاً في قصف للجماعات الإرهابية على حي عش الورور في دمشق
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً من نوع زلزال 1 على تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة الضباب بتعز
مصادر يمنية: قنص 3 جنود سعوديين وإعطاب آلية بنيران الجيش واللجان الشعبية في قريتي حامضة وقمر في جيزان
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو إلى جمعة غضب والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال بالضفة والقدس المحتلة
عشرات التونسيين يطالبون الرئيس الفرنسي أثناء تجوله في شارع الحبيب بورقيبة بالإفراج عن المناضل جورج عبدالله
ماكرون أمام البرلمان التونسي: أرغب في إعطاء دفعة للفرنكفونية في تونس ومضاعفة عدد متعلمي الفرنسية خلال سنتين
الرئيس الصيني شي جينبينغ يقول إن بلاده تريد "مستوى جديداً" من العلاقات التجارية مع بريطانيا
مئات الأردنيين يتظاهرون في عمان مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب إثر رفع الأسعار
تركمانستان: ارتفاع أسعار الوقود بشكل مفاجىء بنحو 50 بالمئة بسبب "تراجع واردات النفط والغاز"
بولندا: إقرار قانون لمنع نسب "معسكرات الموت النازية" إلى بولندا ما أثار غضب واشنطن وتل أبيب
جنوب افريقيا: 950 عامل منجم عالقون تحت الأرض إثر عطل كهربائي تسبب في وقف عمل المصاعد
وزير الداخلية الأفغاني: كابول سلمت إسلام آباد أدلة على أن الاعتداءات الأخيرة أعدت في باكستان
الاقتصاد الروسي يسجل نمواً في العام 2017 بنسبة 2 بالمئة بعد تسجيل ركود لعامين
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات الجنود السعوديين في موقع السديس في نجران
منذ 41 mins
1 February، 2018
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