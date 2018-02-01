تلتقي رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس على أمل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بعد خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي، والمقرر في 29 آذار/مارس 2019.

وكانت ماي اعلنت انه سيتم توقيع عقود بقيمة 9 مليارات جنيه استرليني (12.7 مليارات دولار) واتفاق لانهاء حظر استيراد لحم البقر من المملكة المتحدة، كما وعدت بالسعي لايجاد فرص تجارية اكبر.

الا ان الانتقادات في لندن حول ادارة ماي للسياسة الداخلية ولملف بريكست تلقي بظلالها على الزيارة، ما حملها على القول بانها “لا تتراجع” وذلك خلال توجهها الى الصين.

وكانت ماي تناولت موضوع بريكست خلال لقائها نظيرها الصيني لي كيكيانغ الاربعاء، وهي ستلتقي الرئيس الصيني بعد زيارة الى اكاديمية العلوم الزراعية.

وقال لي إن “بريكست وضع يواجهه بلدانا”، مشددا على ان “العلاقة الثنائية بيننا لن تتأثر”، بينما دعا المسؤولان الى “عصر ذهبي” من العلاقات بين البلدين والى ايجاد فرص جديدة للتبادل التجاري.

وقالت ماي انها اتفقت مع لي على اجراءات جديدة من اجل تسهيل الوصول الى السوق الصينية بما في ذلك رفع حظر استيراد لحم البقر من المملكة المتحدة في غضون ستة اشهر.

واضافت ان بلادها “ترحب بالفرص” التي ستؤمنها طرق الحرير الجديدة التي تريد اقامتها الصين، مؤكدة ان البلدين سيعملان معا “لضمان احترام المعايير الدولية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية