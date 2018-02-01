اكتشف علماء أن سمكة حوت قاتلة في فرنسا هي قادرة على تقليد أصوات غيرها من حيتان الأوركة وبعض الكلمات التى يرددها البشر ، بما في ذلك كلمتا «مرحبا» و»وداعا». ووفقا لدراسة نشرت أمس الأربعاء في دورية «بروسيدنجز أوف رويال سوسايتي بي» العلمية البريطانية، فإن سمكة الحوت القاتلة التي تحمل اسم «ويكي» (14 عاما)، والتي تعيش في حديقة للأسماك بمدينة أنتيب في فرنسا قد تمكنت من تقليد أصوات كلمات . ويتضح بشكل كبير الصوت العالي الغريب في تسجيل صوتي نشره الباحثون.

وكتب الباحثون في دراستهم أن «النتائج المدونة هنا تظهر أن الحيتان القاتلة قد اكتسبت القدرة على التحكم في إطلاق الصوت وتأهلت كمتعلمة للأصوات ذات النهايات المفتوحة». وتعلمت ويكي إصدار الأصوات البشرية عندما كان ثقب التنفس الخاص بها معرض للهواء وكانت تتعلم من مدرب في متنزه بحري في فرنسا.

كما أظهرت الدراسة أن سمكة الحوت قد تمكنت من النقل عن أصوات غير معتادة تصدرها حيتان أوركة أخرى. وقال أحد الباحثين: «ليس لدينا أى دليل على أن الحيتان تفهم ما تعنيه كلمة «مرحبا».

وأفاد العلماء في بيان بأنهم غير متأكدين بشأن أعداد حيتان الأوركة الموجودة القادرة على تقليد الأصوات.

المصدر: د ب ا