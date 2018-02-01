صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “بتاريخ 30/1/2018، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخص مجهول الهوية على متن سيارة نوع “هيونداي i10″ بترويج المخدرات في محلة المنصورية.

على الفور، قامت دورية من المكتب المذكور بالتوجه الى المكان المشار اليه، ولدى رصد الآلية وفي اثناء توقيف من بداخلها، أقدم سائقها على محاولة صدم احد عناصر الدورية والفرار، مما اضطر رئيس القوة الى اطلاق عيارات نارية عدة باتجاه اطارات السيارة، أصيب من جرائها المشتبه به في أسفل قدمه اليسرى، فترجل منها محاولا الفرار مجددا، وتمكنت الدورية من توقيفه، ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 1988، سوري).

بتفتيش الآلية، ضبط بداخلها كبيرة من المخدرات مقسمة وجاهزة للترويج، ونقل الأخير الى احدى المستشفيات للمعالجة.

وبمداهمة مكان اقامته في محلة برج حمود، ألقي القبض على 4 اشخاص سوريين، وهم: م.ب. (مواليد عام 1996)، ط.م. (مواليد عام 1983)، ب.ع. (مواليد عام 1999) وشقيقه: ع. (مواليد عام 1985)، كما ضبط بداخله كيسان من النايلون يحتويان كمية كبيرة من المخدرات.

ان المضبوطات هي على الشكل التالي:

حوالي 3 كلغ قائم من مادة الكوكايين، 277 غ قائم من مادة الماريجوانا، 30 غ قائم من مادة حشيشة الكيف، 131 حبة” Ecstasy”، علبة بداخلها زيت حشيشة الكيف زنتها 6 غ قائم، مكبس حراري واكياس فارغة تستخدم لتوضيب المخدرات ومصفاة معدنية للمخدرات، اضافة الى مبلغ مالي.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام