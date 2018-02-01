أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، أن الغارات التي نفذتها المقاتلات التركية في شمال العراق، أسفرت عن مقتل 49 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني.

وقالت هيئة الأركان في بيان لها “إن الغارتين المنفصلتين اللتين نفذهما سلاح الجو التركي في 29 كانون الثاني/يناير الماضي في مناطق أسوس وقنديل وزاب وأفاشين- باسيان وهاكورك شمالي العراق أسفرت عن تحييد 49 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني، وفق المعلومات الواردة من المنطقة”.

وكانت هيئة الأركان التركية أعلنت يوم الإثنين الماضي أن مقاتلاتها نفذت غارتين منفصلتين في شمال العراق، استهدفت مسلحين أكراد كانوا يخططون لمهاجمة مخافر وقواعد تركية على الحدود مع العراق، وقالت “أن المقاتلات تمكنت من تدمير 19 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني”.

المصدر: وكالة سبوتنيك