أكد الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاربعاء ان “ما أعلنه وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان في شأن بلوك الغاز رقم 9 يكشف عن طبيعة النيات الاسرائيلية”، ولفت الى ان “هذا الكلام هو بمثابة تهديد عدواني مباشر للبنان يستدعي استنفارا وطنيا لبنانيا لمواجهته والتصدي له بكل الأشكال والوسائل”.

وشدد البيان على ان “لبنان يتمسك بحقه في استخراج الغاز من حقوله البحرية”، ولفت الى ان “لبنان بما يمتلك من عناصر القوة المتمثلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة سيدافع عن هذا الحق في إطار الدفاع عن سيادته برا وبحرا وجوا”، ولفت الى ان “على العدو الصهيوني أن يدرك بأن اي اعتداء يستهدف لبنان سيلقى الرد المناسب”.

واشار البيان الى ان تصريحات وزير الحرب الصهيوني ترجمة للاطماع العدوانية والرد عليها لا يكون إلا من خلال وحدة الموقف اللبناني والتصدي لأي عدوان في اطار المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة”، ولفت الى ان “هذه المعادلة هي التي تحصن لبنان في وجه الأطماع والأخطار وكل اشكال العداون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام