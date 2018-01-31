قال المرجع الديني اليهودي الحاخام يونس حمامي لاله زار ان “القدس هي من أقدم الاماكن في العالم وهي محط احترام جميع الاديان وخاصة الابراهيمية.” كلام لاليزار جاء خلال مؤتمر “القدس، عاصمة السلام بين الاديان”، الذي بدأ أعماله، اليوم الاربعاء، في العاصمة الايرانية طهران.

وتابع : “البيت المقدس هو من أهم نقاط التقاء الاديان السماوية الثلاثة، وكذلك فإن أتباع سائر الاديان بإمكانهم التعايش سويا في هذه منطقة القدس، وهذه هي أمنية نرجوها من أجل السلام العالمي بين الجميع.”

وأردف الحاخام اليهودي : “من المسلمات التي نؤمن بها جميعا انه عندما يأتي المنجّي سيعم السلام في العالم، وليس من المبالغ فيه أن نقول ان مستقبل السلام العالمي يتوقف على هذه المُسلمة.” وأضاف “نحن بحاجة الى التعاون من أجل تعميم السلام، وعلى أبناء البشر حفظ حرمة بعضهم البعض بهدف التمتع بحياة أفضل.”

المصدر: وكالة يونيوز