أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في معرض تعليقه على نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، إن الولايات المتحدة تحث على مواصلة التركيز على عملية جنيف بشأن سوريا، ومواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وروسيا بشأن هذه القضية.

وقال الدبلوماسي الأمريكي لوكالة “سبوتنيك” معلقا على مؤتمر الحوار السوري في سوتشي: “اهتمامنا المشترك التركيز على العملية السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلا عن كوننا سنواصل التعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى، بما في ذلك روسيا، لتعزيز جميع الجهود الممكنة لتعزيز المسار السياسي، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وكذلك البيان الذي تم اعتماده من قبل الرئيس ترامب و نظيره بوتين في دا نانغ (فيتنام)”.

المصدر: سبوتنيك