اختتم الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير زيارته الرسمية الى لبنان التي جاءت تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واستمرت ثلاثة ايام رافقته فيها قرينته الكه بدنبندر وعدد من المسؤولين الالمان.

ووصل من مقر الاقامة الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الثامنة صباحا، وبعد استراحة قصيرة في الجناح الرئاسي كان في وداعه على ارض المطار رئيس بعثة الشرف وزير الثقافة غطاس خوري، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، قائد منطقة جبل لبنان في الجيش العميد الركن زخيا خوري، قائد جهاز امن المطار العميد الركن جورج ضومط وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد مروان سليلاتي، وعند الثامنة والعشرون دقيقة اقلعت الطائرة الرئاسية الالمانية.

وكان الرئيس الالماني أجرى محادثات مع الرئيس عون تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون في مختلف المجالات، كما تناول البحث الاوضاع الاقليمية والدولية. والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كما تفقد الكتيبة الالمانية العاملة في القوة البحرية للـ “اليونيفيل”.

والتقى أيضا رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية والاسلامية في دار الفتوى، وزار مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث حيث ألقى محاضرة تلاها حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية، كما كانت للسيدة الالمانية الاولى الكه بدنبندر برنامج خاص تضمن لقاء مع اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون ولقاء حواري مع مجموعة من القاضيات اللبنانيات حول تجربتهن في العمل القضائي لاسيما لجهة تحقيق العدالة والمساواة وحقوق المرأة وحمايتها من العنف الاسري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام