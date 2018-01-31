ترامب: سعي كوريا الشمالية للحصول على صواريخ نووية يمكن ان يشكل قريبا جدا تهديدا لأراضينا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2018 - 09:17
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ترامب: سعي كوريا الشمالية للحصول على صواريخ نووية يمكن ان يشكل قريبا جدا تهديدا لأراضينا
منذ 42 mins
31 January، 2018
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