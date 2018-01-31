دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب امام الكونغرس الثلاثاء في أول خطاب له حول حال الاتحاد كل الاميركيين، ولا سيما الحزبان الجمهوري والديموقراطي، الى “وضع خلافاتهم جانبا بحثا عن ارضية تفاهم”.

وشدد ترامب الساعي خلف دعم الحزبين لتحقيق انجازات تشريعية ولا سيما في ملفي الهجرة والبنى التحتية على اهمية “الوحدة التي نحن بحاجة اليها للحصول على نتائج”.ترامب يدعو الأميركيين للعيش “سويا” مثل “عائلة واحدة”

نشر البيت الابيض مساء الثلاثاء مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترامب بعيد قليل أمام الكونغرس حول حال الاتحاد والذي سيدعو فيه خصوصا الى الوحدة بين الاميركيين.

وأكد ترامب ان “الحدود المفتوحة” سمحت لعصابات المخدرات بالتسلل الى الولايات المتحدة وأزهقت “الكثير من الارواح”، مجددا عزمه على تشديد سياسة الهجرة.

وقال ترامب “على مدى عقود سمحت الحدود المفتوحة للمخدرات والعصابات بالتفشي في مجتمعاتنا الاكثر ضعفا، لقد سمحت لملايين العمال ذوي الاجور المنخفضة بمنافسة الاميركيين الاكثر فقرا على الوظائف والاجور، والاسوأ من ذلك انها ازهقت الكثير من الارواح البريئة”.

واقترح الرئيس الاميركي خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

وقال ترامب “سوف نبنى طرقات وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجاري مائية، جديدة وبراقة في سائر انحاء البلاد، وسوف نفعل ذلك بقلوب اميركية وسواعد اميركية وعزم اميركي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية