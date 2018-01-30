يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى تونس يومي 31 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير الجاري، بدعوة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يؤديها ماكرون إلى تونس بعد توليه منصب رئيس للجمهورية الفرنسية في أيار/مايو 2017.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن ماكرون سيلتقي بالرئيس التونسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وسيتم التطرق بالخصوص إلى مسائل تتصل بالدفاع والأمن والاقتصاد والتربية والتعليم العالي والثقافة والوضع داخل دول شمال إفريقيا لا سيما ليبيا.

كما سيلقي الرئيس الفرنسي يوم 1 شباط/فبراير خطابا في مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة استثنائية، بالإضافة إلى مشاركته مع رئيس الحكومة التونسية في المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي، الذي يعد لقاء للأعمال بامتياز تنظمه الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالتعاون مع مستشاري التجارة الخارجية في فرنسا.

وأكدت الخارجية التونسية أن الرئيس الفرنسي سيكون مرفوقا بوزراء وبرلمانيين ومديري الوكالة الفرنسية للتنمية ورجال أعمال وأساتذة جامعيين.

وبحسب الوزارة التونسية، فإن فرنسا أول شريك اقتصادي وأول بلد يستثمر في تونس، بالإضافة إلى احتضانها أكبر جالية تونسية في الخارج (حوالي 730 ألف تونسي)، فيما يقيم حوالي 30 ألف فرنسي في تونس.

المصدر: وكالات