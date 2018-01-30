10 ايام والعمليات العسكرية التركية على حالها في #عفرين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2018 - 21:19
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الرئيس عون: ما حصل على الأرض خطأ بني على خطأ والقيادات السياسية مطالبة بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات
الرئيس بري في دردشة مع الصحافيين: لن أسمح بشيء يهدّد الاستقرار ووحدة لبنان واللبنانيين ولست خائفاً على الانتخابات
تكتل التغيير والإصلاح: التسريب تم استدراكه بالتعبير عن أسف الوزير باسيل ويجب على الجميع مراعاة حرمة المواقع
سوتشي: إقرار البيان الختامي للحوار السوري والاتفاق على لجنة من الحكومة والمعارضة لصياغة إصلاح دستوري وفق القرار 2254
البيان الختامي لسوتشي: المحافظة على الجيش وأن يقوم بواجباته وفق الدستور بما في ذلك حماية الحدود والشعب ومكافحة الإرهاب
مساعد وزير الخارجية الإيراني: سوتشي ليس بديلاً عن جنيف تماماً كما أستانا وهدفه استكمال الجهود ونعمل ليكون بناء
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على التلال الحاكمة لقرية رسم الدحل في ريف حماه الشمالي الشرقي بعد اشتباكات مع فلول داعش
استمرار الاشتباكات بالتزامن مع غارات تركية مكثفة تستهدف قرى وبلدات عدة في منطقة عفرين الكردية في شمال سوريا
وزير الخارجية الفرنسي: إذا شنت تركيا عمليات عسكرية في سوريا لاحتلال أراض أو غزو فإنها ستكون مدانة تماماً
المدير العام لوزارة الاستخبارات الصهيونية: تطورات سوريا سيكون لها تأثير كبير على سيناريوهات قد تحدث في الشرق الأوسط
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله
الحاخام الصهيوني المتطرف يهودا غليك يقتحم باحات المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين وبحماية من شرطة الاحتلال
طرد وفد أميركي من دورة تدريبية في بيت لحم بعد اقتحام متظاهرين فلسطينيين المكان للاحتجاج على الزيارة
مدير الأونروا: تجميد تمويل الوكالة له بعد سياسي وأدى إلى إقصاء الولايات المتحدة من دور الوسيط في "عملية السلام"
مبعوث أممي كبير: الوضع في غزة يواجه خطر الانفجار مرة أخرى ولكن بصورة أشد مما في السابق
القضاء الصهيوني يؤجل محاكمة الفتاة المعتقلة عهد التميمي ووالدتها إلى السادس من شباط فبراير المقبل
مدير السي آي ايه: التدخل الروسي لم يتوقف وستحاول موسكو على الأرجح التأثير على الانتخابات التشريعية الأميركية المقبلة
الرئيس بوتين حول قائمة العقوبات الأميركية: أشعر "بالحزن" لأن القائمة لم تضم اسمي وهذه الخطوة غير ودية ومضرة
تقرير داخلي مسرب: بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أياً كان سيناريو خروجها من الاتحاد الأوروبي
باكستان: 8 ضحايا بينهم 3 نساء وطفل في انفجار عبوة على طريق بالمنطقة القبلية شمال غرب البلاد
الرئيس الكولومبي يعلن تجميد مفاوضات السلام مع جماعة "جيش التحرير الوطني" بعد سلسلة تفجيرات هزت البلاد
ألمانيا: اتفاق بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين حول شروط الهجرة يسهل تشكيل حكومة ائتلافية
مسؤول عسكري أميركي: بيونغ يانغ لم تثبت بعد أن صواريخها قادرة على استهداف الولايات المتحدة
10 ايام والعمليات العسكرية التركية على حالها في #عفرين
منذ 25 mins
30 January، 2018
تقارير مصورة
10 ايام والعمليات العسكرية التركية على حالها في #عفرين
المصدر:
قناة المنار
عفرين
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