أعلنت الشرطة الهنديّة توفي رجل بعدما سحبته آلة للتصوير بالرنين المغناطيسي عندما كان يزور أحد أقربائه في مستشفى في بومباي.

وقد جذبت قوة الآلة المغناطيسية راجيش مارو (32 عاما) بعدما دخل القاعة حاملا قارورة من الأكسجين، بحسب بيان صادر عن الشرطة المحلية.

وقال ديباك ديوراج الناطق باسم شرطة بومباي “أوقفنا طبيبا وفردا آخر من الطاقم الطبي عملا بالفقرة 304 من قانون العقوبات الهندي بشأن التسبب بوفاة نتيجة إهمال”.

وكشفت الشرطة أن عناصر التحقيق الأولية تدفع إلى الظن أن الوفاة ناجمة عن تنشق الرجل أوكسجين سائلا تسرّب من القارورة. ويُعتقد أن القارورة انكسرت بعدما اصطدمت بالآلة، وصرّح راميش برمال رئيس المستشفى أن تحقيقا قد فتح لتحديد ملابسات الوفاة، مشيرا إلى أن تسجيلات كاميرا المراقبة سلّمت للشرطة.

وتقوم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي على إصدار حقل مغناطيسي قوي لتصوير أعضاء الجسد. ويحظر وجود أشياء معدنية في محيط الآلة إذ إنها تسحبها.

المصدر: د ب أ