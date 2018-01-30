الامام الخامنئي : اميركا تسعى عبر عملائها لمواصلة الإخلال بأمن المنطقة ليستمر وجودها فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2018 - 09:08
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الامام الخامنئي: أميركا تهدف من وراء نقل ارهابيي "داعش" إلى افغانستان تبرير وجودها في المنطقة
الامام الخامنئي: الأيادي التي أوجدت "داعش" هي التي صنعت منها أداة للظلم والجريمة في سوريا والعراق
الامام الخامنئي: الإرهابيون المدعومون من أميركا لا يفرقون بين الشيعة والسنة ويستهدفون كل المذاهب
الامام الخامنئي: أميركا تسعى لجعل المنطقة منشغلة بنفسها حتى لا تفكر بمواجهة الصهيونية
الامام الخامنئي: أميركا تسعى عبر عملائها لمواصلة الإخلال بأمن المنطقة ليستمر وجودها فيها وتحقق أهدافها
حزب الله: نرفض رفضا قاطعا الكلام الذي تعرض بالإساءة إلى الأخ نبيه بري شكلا ومضمونا ونرفض الإساءة له من أي طرف كان
حزب الله: نؤكد على تقديرنا العالي واحترامنا الكبير لشخص ومقام دولة الرئيس نبيه بري وهذا ما كان يعبر عنه السيد نصرالله
حزب الله: هذه اللغة لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح بل تخلق المزيد من الأزمات وتأخذ البلد إلى مخاطر هو بغنى عنها
حزب الله: ندعو إلى المسارعة بمعالجة هذا الوضع القائم بأعلى درجة من الحكمة والمسؤولية
الرئيس الحريري: كرامة الرئيسين عون وبري من كرامة جميع اللبنانيين والإساءة لأي منهما إساءة لمؤسساتنا وسلوك مشين ومرفوض
الحزب السوري القومي الإجتماعي يدعو إلى العودة إلى الخطاب السياسي الوطني لأن الرجوع إليه عامل حماية للبنان
وزير الداخلية السوري محمد الشعار: السوريون الذين يهزمون الإرهاب مصممون على إنجاز الحل السياسي
النيابة العامة في أنقرة تعلن فتح تحقيق ضد "اتحاد اطباء تركيا" اثر انتقاده التدخل العسكري التركي في عفرين السورية
رويترز عن مسؤول سعودي: لم يعد هناك أي محتجز ضمن تحقيق الفساد في فندق ريتز كارلتون
رويترز: 11 قتيلا بتفجير انتحاري استهدف قوة موالية للامارات في جنوب شرق اليمن
الامام الخامنئي : اميركا تسعى عبر عملائها لمواصلة الإخلال بأمن المنطقة ليستمر وجودها فيها
منذ 35 mins
30 January، 2018
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