اعلنت النيابة العامة في انقرة الاثنين فتح تحقيق حول اتحاد اطباء تركيا اثر انتقاده العملية العسكرية التركية في سوريا الامر الذي اثار غضب الرئيس رجب اردوغان.

واكد مكتب النائب العام بانقرة فتح التحقيق اثر شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية ضد اتحاد اطباء تركيا بعد نشره بيانا الاربعاء الماضي ينتقد بشكل ضمني العملية العسكرية التركية في سوريا، معتبرا انه يطرح “مشكلة صحة عامة”.

وتهجم اردوغان بشدة على بيان الاطباء ووصفه بانه “مشين”. وبحسب صحيفة “حرييت” فان التحقيق يستهدف اعضاء اللجنة المركزية لاتحاد الاطباء وعددهم 11.

وقالت وكالة انباء الاناضول الحكومية انه يشتبه في تولي اعضاء قيادة اتحاد الاطباء “تشريع اعمال منظمة ارهابية” و”الاشادة بجرائم وبمجرمين” و”الحض على الكراهية”. واكد اتحاد الاطباء الجمعة انه تلقى تهديدات اثر انتقادات اردوغان.

وعلاوة على بيان اتحاد الاطباء وقعت 170 شخصية بينهم وزراء سابقون وممثلون وكتاب رسالة تدعو الى انهاء العملية العسكرية التركية في سوريا. وارسلت الرسالة الاسبوع الماضي الى نواب البرلمان وضمنهم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وتهجم اردوغان ايضا على موقعي الرسالة ووصفهم بانهم “خونة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية