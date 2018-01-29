اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر الأربعاء 18 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وغزة.

وقالت وسائل اعلام العدو إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين بعد اجتيازهم السياج الفاصل جنوبي قطاع غزة، واضافت ان جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين اجتازا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.

وفي الضفة الغربية، زعم جيش الاحتلال ان قواته احبطت عملية تسلل قام بها فلسطيني الى مستوطنة ايتمار قرب نابلس شمال الضفة الغربية مساء الأحد.

وادعى جيش العدو أن الفلسطيني يرتدي زياً عسكرياً ألقي القبض عليه وكان يعتزم الدخول الى المستوطنة، واشار إلى أن هناك مشتبها به آخر يجري البحث عنه.

وفجر اليوم الاثنين اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال مساء الأحد مواطنا من مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال المتمركزة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل اعتقلت الشاب أيمن روحي الفاخوري (26 عاما)، دون معرفة الأسباب ونقلته لجهة غير معلومة”.

المصدر: فلسطين اليوم