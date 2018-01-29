تبنى تنظيم “داعش” الارهابي الاثنين الاعتداء على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في العاصمة الافغانية كابول.

وقال التنظيم الارهابي في رسالة وضعتها وكالة “أعماق” على حسابها على “تلغرام” إن “هجوم انغماسي لمقاتلي التنظيم استهدف الاكاديمية العسكرية بمدينة كابل”.

وكانت مصادر امنية افغانية قد اعلنت ان “مسلحين شنوا قبل فجر الاثنين هجوما ما زال جاريا على اكاديمية مارشال فهيم العسكرية في كابول”.

وقالت المصادر إن “الاعتداء بدأ حوالي الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (00.30 بتوقيت غرينتش) باطلاق صواريخ ثم نيران اسلحة آلية وقذائف مضادة للدروع (آر بي جي) وكان ما زال مستمرا بعد ثلاث ساعات”.

وهو ثالث اعتداء يضرب كابول خلال عشرة ايام بعد الاعتداء الذي استهدف فندق انتركونتينتال في 20 كانون الثاني/يناير وانفجار سيارة الاسعاف المفخخة في وسط المدينة السبت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية