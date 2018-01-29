ينصح بعض خبراء التغذية باستخدام رشة صغيرة من القرفة بدل السكر في أكواب الشاي أو القهوة بالنسبة للراغبين في تخفيض الوزن. فكيف تساهم القرفة في التخلص من الوزن الزائد؟

ممارسة الرياضة بانتظام واتباع أحد أنواع الحميات الغذائية التي يكون بعضها قاسياً، يعتبر أكثر الطرق المتبعة من أجل تخفيض الوزن والحصول على وزن مثالي بالنسبة للبعض. لكن هناك بعض المواد الغذائية التي تساعد على حرق الدهون وبالتالي التخلص من الوزن الزائد، كما هو الشأن بالنسبة للقرفة، حيث نصح بعض خبراء التغذية بوضع كمية قليلة من القرفة في أكواب القهوة أو الشاي بدلا من السكر مما يساعد على حرق الدهون، كم نقل موقع “هايل براكسيس نيت” الألماني.

وأشار الموقع الألماني أن القرفة عرفت منذ القدم بالعديد من الفوائد التي يتميز بها هذا النوع من التوابل، حيث تُساعد على عسر الهضم مثل غازات الأمعاء، وأضاف أن القرفة تُخفض مستويات كل من السكر والكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى أنها تنشط عملية التمثيل الغذائي مما يساهم في تخفيض الوزن.

وفي سياق متصل، يؤكد بعض خبراء التغذية أن القرفة تُساعد أيضا على الوقاية من مرض السكري، كما أنها مفيدة للأمعاء، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن هذا النوع من التوابل بإمكانه تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم.

وكانت دراسة سابقة أجراها فريق علمي أمريكي أن مادة سينامالديهيد (المركب العضوي الأساسي في القرفة وهو المسؤول عن إنتاج نكهتها ولونها) تحسن من عملية التمثيل الغذائي عبر العمل بطريقة مباشرة على الخلايا الذهنية أو الدهون المخزنة، مما يؤدي حرق الدهون، وفق ما أشار إليه موقع أخبار جامعة “ميشغان” الأمريكية.

من جهة أخرى، أوضح موقع “بيلد فراو” الألماني أن استهلاك كميات كبيرة من القرفة يؤدي إلى عواقب صحية، وأضاف الموقع نقلا عن دراسة صادرة عن المعهد الألماني لتقييم المخاطر أن القرفة تحتوي على مركب عطري يُدعى “كومارين”، الذي رغم رائحته الطيبة، فإن جرعات مرتفعة منه (الكومارين) قد تتسبب في إصابة الكبد بالتلف.

المصدر: dw.com