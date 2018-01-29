أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الاثنين 29-1-2018.

البناء:

واشنطن تستبدل إلغاء الاتفاق النووي وتعديله بالسعي لتفاهم مع أوروبا على مشروع حول الصواريخ

سوتشي يبدأ أعماله غداً: الغائبون يواجهون مسار عودة الدولة السورية عسكرياً وسياسياً

مساعي التهدئة بين بعبدا وعين التينة تستقطب قوى جديدة وتستنهض الحريصين وتغضب المتطرفين

اللواء:

تقاسُم المقاعد هل يكون المَخرج لإجراء الإنتخابات

جنبلاط علی خط التقارب بين عين التينة وبيت الوسط.. وسهام عونية على أبوصعب

الأخبار:

باسيل يأسف وخليل يؤكد «سقوط الخطوط الحمر»

«حرب» بين أمل والتيار الوطني الحرّ بعد وصف وزير الخارجية بري بـ«البلطجي»

الجمهورية:

برّي: لا داعي للقاء الحريري.. ومجلس دفــاع إستثنائي للحدود

المصدر: الصحف اللبنانية