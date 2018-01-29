أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الاثنين 29-1-2018.
البناء:
واشنطن تستبدل إلغاء الاتفاق النووي وتعديله بالسعي لتفاهم مع أوروبا على مشروع حول الصواريخ
سوتشي يبدأ أعماله غداً: الغائبون يواجهون مسار عودة الدولة السورية عسكرياً وسياسياً
مساعي التهدئة بين بعبدا وعين التينة تستقطب قوى جديدة وتستنهض الحريصين وتغضب المتطرفين
اللواء:
تقاسُم المقاعد هل يكون المَخرج لإجراء الإنتخابات
جنبلاط علی خط التقارب بين عين التينة وبيت الوسط.. وسهام عونية على أبوصعب
الأخبار:
باسيل يأسف وخليل يؤكد «سقوط الخطوط الحمر»
«حرب» بين أمل والتيار الوطني الحرّ بعد وصف وزير الخارجية بري بـ«البلطجي»
الجمهورية:
برّي: لا داعي للقاء الحريري.. ومجلس دفــاع إستثنائي للحدود
المصدر: الصحف اللبنانية