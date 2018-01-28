شتاينماير: الأردن ولبنان يحملان عبئاً ثقيلا في استقبال اللاجئين وألمانيا مستعدة للمساعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2018 - 20:58
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اليمن: مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الموالي للامارات في عدن يسيطرون على مقر حكومة احمد بن دغر المدعومة من السعودية
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حزب الله ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونصرة للقدس في منطقة علما الشعب جنوب لبنان
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: التحالف بين حزب الله وحركة أمل ليس مذهبياً بل هو خدمة لكل لبنان
السيد صفي الدين: السفارتان الأميركية والسعودية اوجدتا غرفة عمليات مشتركة بهدف اضعاف المقاومة في الانتخابات القادمة
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النائب حسن فضل الله: حزب الله لا يسعى إلى تحقيق انتصار على أحد في الانتخابات المقبلة
وزير الداخلية الافغاني: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول الى 103 ضحية و235 جريحا
مقتل 4 جنود في شمال شرق مالي بعد هجوم على قاعدتهم قرب الحدود مع نيجيريا
سلطنة عمان وقطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري
وكالة الأنباء القطرية الرسمية: أمير قطر أبرق الى الرئيس الاماراتي معزيا بوفاة والدته رغم القطيعة بين البلدين
رئيس المفوضية الافريقية: آن الاوان لفرض عقوبات على الذين يقوضون جهود السلام في جنوب السودان
وسائل اعلام أميركية: مقتل 5 اشخاص في إطلاق نار بمحطة لغسيل السيارات في ولاية بنسلفانيا
شتاينماير: الأردن ولبنان يحملان عبئاً ثقيلا في استقبال اللاجئين وألمانيا مستعدة للمساعدة
منذ 3 ساعة
28 January، 2018
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