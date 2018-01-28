اعلن الرئيس البرازيلي الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا السبت انه واثق بفوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الاول/اكتوبر المقبل من الدورة الاولى، معتبرا ان ما يتعرض له من اضطهاد من السلطات يزيد من شعبيته في استطلاعات الرأي.

وجاء كلام لولا السبت عبر نظام فيديو مغلق اتاح له المشاركة من بلاده في نقاش حول الجوع في افريقيا، بينما كان يفترض ان يشارك فيه شخصيا في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.

وتبين انه بينما كان يستعد للسفر الى اثيوبيا الخميس للمشاركة في المؤتمر، امر قاض فدرالي بمصادرة جواز سفره لمنعه من السفر.

وينعقد هذا المؤتمر في العاصمة الاثيوبية بالتعاون بين الاتحاد الافريقي ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو)، ويجري على هامش اعمال قمة للاتحاد الافريقي تعقد الاحد والاثنين.

وتابع لولا في حديثه “لا يريدونني ان اكون مرشحا، وبقدر ما يوجهون لي الاتهامات ويضطهدوني تزداد شعبيتي في استطلاعات الراي”.

وتابع موجها كلامه الى المشاركين في هذا المؤتمر وبينهم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش “يعرفون تماما انني في حال ترشحت فان فرص نجاحي في الدورة الاولى مؤكدة تماما”.

وكانت محكمة في بورتو اليغري في جنوب البرازيل اعتبرت الاربعاء ان لولا مدان بالفساد السلبي وبتبييض اموال لانه وافق على تلقي هدية عبارة عن بيت على البحر من شركة بناء، واصدرت محكمة استئناف حكما بسجنه 12 سنة على ان يبقى طليقا بانتظار قيام الدفاع بتقديم طعن بالحكم.

وقدم ثلاثة محامين بشكل افرادي طلبا لسحب جواز سفر لولا منه، معتبرين انه قد لا يعود من الخارج خوفا من ان يتأكد حبسه حضوريا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية