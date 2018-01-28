لا يزالُ الاعتصامُ سيداً لموقفِ أساتذةِ التعليمِ الخاص.. بانتظارِ جلسةِ الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2018 - 08:50
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مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي: محاولات الاميركيين واذنابهم الإقليميين لم تفلح بالمساس بوحدة الأراضي السورية
ولايتي: سوريا وحلفاؤها لن يسمحوا بأن يحقق الأميركيون مآربهم وايران ودول خط المقاومة ستدافع عن وحدة اراضي دول المنطقة
الرئيس السوري يبحث العلاقات الاستراتيجية مع كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري
الرئيس بشار الأسد: السوريون ماضون في نضالهم ضد الارهاب بالتعاون مع الدول الصديقة وفي مقدمتها ايران وروسيا
أنصاري: ايران قيادة وشعبا ستواصل تقديم الدعم لسوريا فيما يتعلق بمحاربة الارهاب وعودة الاستقرار واعادة الاعمار
وزيرا الخارجية الروسي والتركي بحثا في اتصال هاتفي آخر تطورات الأوضاع في سوريا والتعاون لانجاح مؤتمر سوتشي
الرئيس التركي: لم يعد في سوريا قوة لتنظيم داعش تستطيع القتال الا أن التنظيم ما زال يُتخذ ذريعة لتكديس الأسلحة فيها
الأركان التركية: مقتل جنديين تركيين واصابة 11 آخرين اثناء العملية العسكرية بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
المرصد المعارض: مقتل اكثر من 69 مسلحا من فصائل " الجيش الحر" بالاشتباكات مع الوحدات الكردية بأرياف عفرين منذ 20 الجاري
المرصد المعارض: مقتل 59 مسلحا من الوحدات الكردية في القصف والاشتباكات مع الجيش التركي بأرياف مدينة عفرين منذ 20 الجاري
سانا: 86 شهيدا و198 جريحا من المدنيين خلال 8 أيام من العدوان التركي على منطقة عفرين والبلدات التابعة لها
سوريا: الجيش والحلفاء يحبطون محاولة اعتداء لمجموعات ارهابية على قرية الجلاء بريف دير الزور الشرقي ويقضون على افرادها
تنسيقيات المسلحين: مقتل 5 مسؤولين من "جبهة النصرة" بغارة روسية قرب بلدة ابو الظهور بريف ادلب الجنوبي
ايران: حرس الثورة الاسلامية يقتل 5 ارهابيين ويعتقل 16 من تنظيم داعش في مواجهات على الحدود الغربية للبلاد
الناطق باسم حركة انصار الله: وصلنا مسقط لشرح التداعيات الانسانية للمجتمع الدولي بفعل استمرار العدوان والحصار على اليمن
مصادر يمنية: قتل عدد كبير من العناصر الموالين للعدوان وتدمير 5 آليات خلال التصدي لهجوم على صحراء البقع قبالة نجران
مصادر يمنية: عشرات القتلى بينهم قادة موالون للعدوان واحراق آليتين لهم خلال عملية على مواقعهم بمديرية صرواح بمأرب
مصادر يمنية: استهداف تجمعات الموالين للعدوان وتدمير مدرعتين لهم بصواريخ موجهة شرق يختل في المخاء بتعز
مصادر يمنية: اطلاق صاروخين من نوع زلزال 1 على تجمعات العناصر الموالين للعدوان في المهامشة بمديرية خب والشعف بالجوف
النائب وليد جنبلاط اثر زيارته لرئيس مجلس النواب: التحالفات الانتخابية محسومة مع الرئيس بري أما مع الباقين فغير محسومة
النائب جنبلاط: لا ازمة بين عين التينة وقصر بعبدا ولكن يجب أن نتذكر أن الرئيس بري ركن أساسي من اركان الطائف
الوزير السابق فيصل كرامي: ما يسمى 8 آذار و14 اذار أصبح من الماضي رغم اصرار البعض في طرابلس على هذا الطرح لاثارة التحريض
الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة تفجير سيارة إسعاف مفخخة يقودها انتحاري وسط كابول الى 95 قتيلا و158 جريحا
الخارجية الفرنسية: فرنسا تدين الاعتداء الذي وقع في وسط كابول وستستمر في دعمها لافغانستان من اجل محاربة آفة الارهاب
تشيكيا: اعادة انتخاب الرئيس ميلوش زيمان لولاية ثانية بحصوله على 51.63% مقابل 48.63 لـ ييري دراهوس
الحزب الاشتراكي الفرنسي وافق على ترشح 4 اعضاء لتسلم الامانة العامة على أن يتم اختيار احدهم امينا عاما الشهر القادم
اسبانيا: المحكمة الدستورية تنظر في طعن تقدمت به الحكومة ضد ترشيح كارليس بوتشيمون لتولي رئاسة اقليم كاتالونيا مجددا
وزير الطاقة الروسي: العقوبات الاميركية التي استهدفت مسؤولين وشركات روسية بسبب الأزمة الاوكرانية غير قانونية على الاطلاق
هندوراس: الرئيس خوان اورلاندو هيرنانديز يقسم اليمين لولاية جديدة وسط احتجاجات للمعارضة تخللها مواجهات مع الشرطة
لا يزالُ الاعتصامُ سيداً لموقفِ أساتذةِ التعليمِ الخاص.. بانتظارِ جلسةِ الحكومة
منذ 11 ساعة
27 January، 2018
تقارير مصورة
لا يزالُ الاعتصامُ سيداً لموقفِ أساتذةِ التعليمِ الخاص.. بانتظارِ جلسةِ الحكومة.
المصدر:
قناة المنار
استمرار الاعتصام
التعليم الخاص
جلسة مجلس الوزراء
التعليقات
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