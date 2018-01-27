أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت الى ان “قوة من مديرية المخابرات داهمت في بلدة الحمودية(غرب بلدة بريتال البقاعية) منزلين عائدين للمطلوب علي زيد اسماعيل حيث أوقفت خلال ذلك السوريين عبد القادر أحمد حسون ومحمود ماجد ريحان والفلسطيني علي حسيب القطرب لعملهم لمصلحة المدعو اسماعيل في تجارة المخدرات”.

ولفت البيان الى انه “تم توقيف أوقفت المدعوتين ف.ع. و ه.أ. للإشتباه في قيامهما بشراء المواد المخدرة من الأشخاص المذكورين أعلاه وبيعها في مدينة بيروت”، وتابع “قد ضبطت داخل المنزلين ومحيطهما كميات من المواد المخدرة المتنوعة وآلة لتصنيعها ومكبسا لحشيشة الكيف وقاعدة جهاز لاسلكي وأجهزة خلوية متنوعة وكاميرات مراقبة وكمية من المماشط والذخائر والهويات بالإضافة إلى عدد من الدراجات النارية والسيارات غير القانونية المشتبه بأنها مسروقة”.

واوضح البيان انه “تم تلسيم الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام