نفى ما يسمى التحالف الدولي ضد “داعش” صحة تقارير روسية حول إحراز العناصر المسلحة اختراقا بمناطق سيطرته في سوريا، واصفاً تلك التقارير بـ “المؤسفة”.

وقال ممثل عن التحالف، لوكالة “سبوتنيك”، “نحن لا نعلق على التقارير غير الجديرة بالثقة والمؤسفة من المصادر الحكومية الروسية، والتحالف يدعم بشكل فاعل مغاوير الثورة (جماعة معارضة مسلحة) في التنف بسوريا لتحديد مواقع الإرهابيين هناك وقتلهم أو القبض عليهم”.

وأضاف أن “التحالف كذلك يدعم قوات سوريا الديمقراطية (ائتلاف من فصائل معظمها من الأكراد) لضمان أن مسلحي داعش أو غيرهم لا يستأنفون عملياتهم في سوريا”.

المصدر: سبوتنيك