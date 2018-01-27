أكد رئيس تيار “الكرامة” في لبنان الوزير السابق فيصل كرامي ان في الانتخابات النيابية امامنا استحقاق حقيقي وعلينا جميعا اعادة مدينة طرابلس(شمال) الى مكانتها وهيبتها وأهلها.

وقال كرامي في حديث له السبت “يحاولون من خلال التحريض الطائفي والمذهبي الذي دفع أهل طرابلس والشمال ثمنه حرمانا وفقرا منذ 25 سنة مضت، يحاولون اعادة الكرة اليوم”، وتابع “في السابق حاربوا عمر كرامي لكن استمر عمر كرامي في مكانته وعنفوانه وانصفته طرابلس لكنهم أفرغوا المدينة من زعاماتها وقياداتها ودفعت طرابلس من مكانتها وهيبتها وكرامتها”، وشدد

ورأى كرامي “رغم ان 8 و14 اذار أصبحوا من الماضي هناك من يصر في طرابلس على هذا الطرح لاثارة التحريض وشد العصب”، ولفت الى ان “الرئيس سعد الحريري يتشارك الحكم مع أقطاب كانوا يشكلون الركيزة الأساسية لفريق 8 آذار ويبحث امكانية التحالف معهم”.

وأوضح كرامي “نحن متفقون مع الرئيس نجيب ميقاتي سواء كنا في لائحة واحدة أو لائحتين مستقلتين وهذا يعني ان هناك حرصا على التعاون الانتخابي كل من موقعه بسبب القانون النسبي والصوت التفضيلي الذي يدفع بكل مرشح الى الاستفادة من أصواته ومنعا لتشتت هذه الأصوات”، وتابع “في حال فوزنا سنكون أقطابا في الكتلة الطرابلسية مع الرئيس ميقاتي لأن الانتماء إلى كتلة نيابية طرابلسية يوحد القرار الطرابلسي ويشكل ثقلا يحقق أهداف النهوض الانمائي والخدماتي لطرابلس ودائرتها الانتخابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام