يدخل الهجوم التركي في شمال سوريا، اليوم السبت، اسبوعه الثاني ويمكن ان يتكثف تحت ضغط الرئيس رجب طيب اردوغان الذي وعد بتوسيعه على الرغم من الدعوات الدولية.

ومن المقرر ان تجري تظاهرات مؤيدة للاكراد السبت في مدينة كولونيا الالمانية وفي باريس ضد عملية “غضن الزيتون” التي تستهدف مدينة عفرين.

وكان الرئيس التركي وعد الجمعة بارسال قواته الى مدينة منبج السورية حيث تتمركز قوات اميركية، وبعدها شرقا “حتى الحدود العراقية”.

وبينما يحاول الجنود الاتراك وعدد من المسلحين السوريين المدعومين من انقرة منذ السبت اختراق الخطوط الكردية، دعت الادارة الذاتية الكردية في عفرين الجيش السوري الى التدخل لمنع الهجمات.

وفي اليوم السابع من الهجوم، ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية ان المدفعية التركية المتمركزة على الحدود السورية استأنفت الجمعة قصف مواقع مختلفة في عفرين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية