شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مناطق مختلف بالضفة الغربية، وسط انتشار مكثف لآليات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ساعات الفجر الأولى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب مدينة جنين خاصة في حارة الفريحات والحي الشرقي من البلدة، وشرعوا بعمليات تفتيش في المنطقة.

وتزامن هذا الاقتحام مع انتشار مكثف لآليات الاحتلال في منطقة دوار مثلث الشهداء، وعلى الطريق العام عرابة بئر الباشا، جنوب غرب جنين.

كما لوحظ انتشار لآليات الاحتلال على الطريق الرابط بين بلدة قباطية، وقرية مسلية جنوب غرب جنين.

وسبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وأجرت عمليات تفتيش في منازل المواطنين.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجراً، مدينة الخليل، ومخيم العروب شمال المحافظة، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش في منطقة جبل جوهر في مدينة الخليل، وأنها اقتحمت بعض المنازل في مخيم العروب وفتشتها.

كما قامت قوات الاحتلال بحملات وتفتيش ومداهمة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من جميع الجهات وداهمت العديد من منازل وفتشتها ونكلت بسكانها في ظل أجواء البرد القارس والمطر الغزير.

وأوضحت المصادر أنه عرف من أصحاب البيوت التي تم مداهمتها وتفتيشها: المواطن سيد ابراهيم السيد في الحي الشرقي، ومنزل ذوي الأسير وسام عاصم جرار على شارع جنين – نابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال تجري منذ تسعة أيام عمليات تفتيش متواصلة في جنين، ومخيمها ومنطقة واد برقين بذريعة البحث عن مطاردين.

المصدر: فلسطين اليوم