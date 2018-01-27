عثرت القوات السورية على كميات جديدة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومواد سامة وألغام إسرائيلية الصنع تركها تنظيم “داعش” في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت وكالة سانا أن الجهات المختصة عثرت خلال إتمامها تمشيط قرى وبلدات السيال وحسرات والصالحية والجلاء بريف منطقة البوكمال الغربي على ألغام إسرائيلية الصنع ومواد سامة وأسلحة من مخلفات تنظيم داعش.

وأشار ضابط في الجهات المختصة إلى أن الأسلحة التي تم العثور عليها هي مدفع ثقيل دفنه مسلحو “داعش” تحت الأرض مع سبطانات احتياطية وصواريخ مضادة للطائرات وقواذف ورشاشات للصيانة غربية الصنع وحشوات وبنادق آلية وألغام متنوعة بعضها إسرائيلي الصنع وذخائر متنوعة ومواد سامة تستخدم لصناعة الأسلحة الكيميائية وأقنعة واقية وطائرة مسيرة مع قنابل وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات حديثة.

المصدر: سانا