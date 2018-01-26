أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن “سرية بحرية أنقذت خمسة بحارة مصريين قبالة السواحل الليبية برأس التين شرق البلاد”، مشيرة إلى فقدان عشرة بحارة آخرين.

وقال مكتب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان اليوم الجمعة إن “سرية تابعة للقوات البحرية الليبية أنقذت خمسة بحارة مصريين قبالة سواحل رأس التين شرق درنة، بعد أن تعطل محرك قاربهم نتيجة سوء الأحوال الجوية وفق أوامر آمر عمليات عمر المختار”.

وأضاف أن “10 بحارة آخرين لا زالوا في عداد المفقودين، حيث يجرى البحث عنهم”.

المصدر: سبوتنيك