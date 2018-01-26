اتهم وزير الحرب البريطاني روسيا بالتجسس على البنى التحتية الاستراتيجية في بريطانيا بهدف وضع خطط محتملة لخلق “فوضى شاملة” في البلاد والتسبب بوقوع “الاف القتلى”.

واستخدم ويليامسون لهجة غير معتادة بالنسبة الى مسؤول بهذه المرتبة، وهو يضغط حاليا في اتجاه تخصيص مزيد من الاموال لوزارة الحرب البريطانية.

وفي مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف نشرت مساء الخميس، قال الوزير البريطاني ان روسيا قامت بابحاث تتعلق بشبكات امداد الكهرباء التي تربط بريطانيا واوروبا ما يشير الى ان موسكو تسعى الى معرفة كيفية اثارة “الذعر” او مهاجمة البلاد.

واضاف “ما يبحثون عنه هو التفكير في كيف يمكننا ان نسبب الكثير من الضرر لبريطانيا من خلال الإضرار باقتصادها وتدمير بنيتها التحتية والتسبب بقتل الالاف والالاف من الاشخاص وايجاد عنصر للتسبب بفوضى شاملة في البلاد”.

واعتبر ويليامسون ان روسيا تتصرف بطريقة “سيعتبرها اي بلد آخر غير مقبولة على الاطلاق”. وتساءل “لم يواصلون تصوير محطات الطاقة ومراقبتها لماذا يراقبون الشبكات التي تؤمن الكهرباء في بلادنا”. وأردف “هم يراقبون هذه النقاط، لانهم يعتقدون انها وسائل لمهاجمة بريطانيا”.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم وزارة الحرب انه ليس لديه ما يضيفه الى تعليقات الوزير، ولم يكن ممكنا الاتصال بالسفارة الروسية في لندن على الفور.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية